TPBL季後賽》家庭、球場兩頭燒仍飆全場最高分 蔣淯安和AI聊天紓壓

蔣淯安。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕命懸一線的福爾摩沙夢想家，今天在蔣淯安砍全場最高33分帶領下，以106：92擊敗高雄海神，系列賽追成1：3。近期小安因為女兒生病住院，家庭、球場兩頭燒，他也強調，這些都不是影響表現的藉口。

夢想家在這系列賽苦吞3連敗，今天全隊將士用命，團隊命中率高達5成，三分球23投18中，蔣淯安攻下33分、9籃板。

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蔣淯安今天進攻表現強勢24投12中，包含5記三分彈，他說：「上一場顧慮比較多，現在把心態調整好，也把自己的特色打出來，但當然還是以團隊為主，一個人是不可能打贏對方5個人。」

不過，蔣淯安近期家庭、球場兩頭燒，女兒因為病毒感染發燒住院，讓他相當擔憂，「現在找出發燒的原因，情況稍微控制住了，有比較安心一些，但這些都不是影響場上表現的藉口。」

蔣淯安。（夢想家提供）

球隊陷入落後，蔣淯安今天賽前在社群媒體上發文，他寫下，「短暫片刻，我不再試圖改變風，而是學會調整自己的帆。」他賽後笑說，因為很多事情沒機會跟其他人傾訴，所以就跟AI聊天，整理情緒，這段話是AI給他的建議。即便已追回一場，但夢想家仍以1：3落後，小安表示，目前一場一場做好準備，不會特別去想比數。

夢想家主帥皮爾曼認為，今天這是一定得贏下來的比賽，球員有打出季後賽該有的強度，把戰術執行得很好，他也稱讚小安表現無可挑剔，「他把職業球員態度展現出來，進攻上把組織做得很好，需要得分時就跳出來得分，防守也做得很好。」

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