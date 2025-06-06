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TPBL季後賽》守不住蔣淯安讓夢想家追回一勝 于煥亞：要打得更聰明

2025/06/06 22:45

蔣淯安。（TPBL提供）蔣淯安。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕系列賽率先聽牌的高雄海神今天在主場拚關門，但團隊三分球熄火，全場38投僅8中，無力和福爾摩沙夢想家抗衡，最終以92：106落敗。海神主帥費雪認為，球隊在下半場狀態雖回穩，但只打半場好球是不會贏的，要回去盡快修正，好好準備下一場比賽。

海神在這系列賽先取得3：0絕對優勢，但今天在主場表現未如預期，團隊命中率僅37.8%，三分球熄火38投僅8中，于煥亞砍下全隊最高21分、2助攻，克雷格18分、8籃板。

費雪認為，球隊前24分鐘打得不理想，給對方太多空檔，也有很多進攻籃板沒掌握，「感覺是我們自己沒準備好，雖然下半場狀態有回升，但季後賽是要48分鐘都得上緊發條，只有下半場打得好，是不足以贏球的。」

于煥亞表示，「這場比賽看得出來，他們比我們更想贏，要提醒團隊，系列賽還沒結束，要上緊發條，今天開局被打10：2是不該出現的事情，要趕快忘掉這場，回去好好調整，準備好面對下一場比賽。」

至於今天被蔣淯安拿了33分，于煥亞說：「小安的能力不用講，我們之前同隊過，今天我在他身上也賠兩次犯規，下次要打得更聰明，團隊協防也要跟上。」

蔣淯安。（TPBL提供）蔣淯安。（TPBL提供）

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