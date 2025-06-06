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中職》貼合照接受陳宇宏道歉 爾曼羅索普：我們仍是朋友

2025/06/06 23:00

爾曼羅索普。（資料照，記者塗建榮攝）爾曼羅索普。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕爾曼羅索普日前遭富邦悍將除役，在個人社群提到遭1位選手揶揄引發熱議，台鋼雄鷹陳宇宏今主動向本報坦承的確是他傳了不恰當的訊息，對爾曼感到很抱歉，並在隔天就致電本人道歉。爾曼稍早在IG貼出兩人的合照強調，「我已經接受他的道歉，我們仍是朋友，這份情誼始終不變。」

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爾曼羅索普寫道，跟陳宇宏從業餘時期就認識，是隊友、室友，更是一同在球場上打拚的好友，「他一直是一位認真投入且實力堅強的球員，只是在朋友之間，難免會有玩笑開過頭的時候。」

對於這次的風波，爾曼羅索普也說，「這次事件的擴大，我必須負起責任，一時情緒發文，引發了不必要的誤會與聯想，也讓許多無辜的球員與球團受到影響。我深感抱歉，在此向所有受到影響的人致上最誠摯的歉意。」

爾曼羅索普認為，相信每個人都值得再一次機會，宇宏經過這次風波，也一定更清楚什麼話該說、什麼話不該說，「我已經接受他的道歉，我們仍是朋友，這份情誼始終不變。」

爾曼羅索普強調，希望球迷朋友們能夠理性看待這件事情，不要對任何人進行人身攻擊與謾罵，「球迷的熱情應該用來鼓勵球員，在球場上和我們並肩奮戰，『真正的價值在於球場上的表現』，讓我們共同努力，用精彩的比賽回報各位。」

爾曼羅索普稍早在IG貼出兩人的合照強調，「我已經接受他的道歉，我們仍是朋友，這份情誼始終不變。」。（取自爾曼羅索普IG）爾曼羅索普稍早在IG貼出兩人的合照強調，「我已經接受他的道歉，我們仍是朋友，這份情誼始終不變。」。（取自爾曼羅索普IG）

台鋼雄鷹陳宇宏。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹陳宇宏。（記者陳志曲攝）

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