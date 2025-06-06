法網》衛冕者艾卡拉茲率先晉級冠軍戰 穆塞蒂撐不完4盤傷退

艾卡拉茲。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年法國網球公開賽男單4強熱戰，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後來居上，4：6、7：6（7：3）、6：0、2：0領先時，單手反拍的義大利第8種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）因傷退出，讓西班牙第2種子連續第2年晉級紅土大滿貫決戰，週日尋求衛冕2連霸。

艾卡拉茲準決賽熱機稍慢，未能延續8強僅掉5局強勢橫掃美國12種子保羅（Tommy Paul）的絕佳狀態，開賽錯失2個破發點，反而盤末發球局失守，首盤拱手讓人。次盤雙方歷經兩度互破，搶7時艾卡拉茲回穩5：1拉開差距，順勢扳回一城。反觀穆塞蒂狀態下滑，還因左腿不適申請醫療暫停，第3盤慘遭手感升溫的艾卡拉茲連下6局清盤，第4盤他再遭破發0：2落後時，無力再戰決定退出。

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年僅22歲的艾卡拉茲擁有4座大滿貫冠軍，包括去年首度在巴黎羅蘭加洛斯掄元，如今再度力退23歲的穆塞蒂，交手紀錄改寫為6勝1負，也成為公開賽年代第5年輕5度大滿貫爭冠的新星，至於決賽對手將是塞爾維亞38歲老將喬科維奇（Novak Djokovic）單挑義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）的勝方。

艾卡拉茲。（路透）

義大利第8種子穆塞蒂因傷退出。（美聯社）

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