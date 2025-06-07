WTT支線賽》張佑安扳倒松商學長馮翊新闖進4強 葉伊恬不敵日本名將止步8強

葉伊恬不敵日本頭號種子橫井咲櫻，在女單8強止步。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕19歲一銀小將張佑安今天凌晨在「台灣內戰」中，以3:2力退世界排名51的合庫好手馮翊新，闖進2025年WTT普里斯提納（科索沃）支線賽男單4強，也是他繼去年杜哈支線賽奪冠後，生涯第二度打進支線賽4強。

世界排名91的17歲智淵乒乓球館小將葉伊恬，則在女單8強賽以0:3（5:11、8:11、4:11）不敵世界排名29的日本女將橫井咲櫻，止於8強，仍追平個人在支線賽最佳戰績。

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世界排名74的張佑安，16強先以11:7、11:5、11:5輕取17歲日本新秀吉山和希，寫下對戰3連勝。8強對上松山家商學長馮翊新，兩人在去年阿拉木圖挑戰賽也曾上演內戰，當時小馮以3:2逆轉勝。

今天再度過招，戰況依舊膠著，張佑安首局雖以11:7拿下，但馮翊新次局隨即以11:1扳回一城。關鍵第3局，張佑安在開局5:1領先一度被追到9平，10:9聽牌時又被馮翊新化解1個局點，最後靠著正手拉球和對手接發球失誤，有驚無險以12:10拿下。

馮翊新第4局展開反攻，6:2開局後雖然被追到6:5，但暫停後回穩，11:6扳平戰局。

決勝局高潮迭起，張佑安在4:1、6:3領先下，數度被馮翊新追上，更以8:9首度落後，決勝時刻，張佑安正手搶攻得手，加上小馮接發球掛網，張佑安連得2分逼出賽末點，最終以12:10險勝。

張佑安4強將對決日本好手吉村和弘，世界排名247的吉村在8強戰以3:2擊退匈牙利的安德拉斯。

張佑安力退松商學長馮翊新，闖進男單4強。（取自WTT官網）

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