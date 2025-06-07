法網》球王辛納再挫喬科維奇 首闖冠軍戰強碰艾卡拉茲

球王辛納和喬科維奇。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪，2025年法國網球公開賽男單4強戰，當今世界球王辛納（Jannik Sinner）展現強大底線及發球威力，6：4、7：5、7：6（7：3）再度擊敗塞爾維亞38歲老將喬科維奇（Novak Djokovic），義大利頭號種子首闖冠軍戰，也延續大滿貫20連勝，週日對決西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

「這對我來說是非常特殊時刻，能在大滿貫準決賽面對喬科維奇。」冷靜沉著的辛納無愧為「三巨頭接班人」，跨代對抗中壓制3度法網奪冠的老前輩，尤其第3盤化解3個盤末點，逼進搶7直落3出線，23歲年輕球王賽後受訪展現風度，不忘盛讚大滿貫24冠的喬科維奇寶刀未老，「太精彩了，我必須放手拚出最佳網球，這也再次證明，他是所有人，尤其是我們這些年輕球員的榜樣。他的表現令人難以置信，很幸運能看到他打出如此高水準表現。」

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揮別禁藥風波的辛納，自去年美國公開賽掄元、今年初澳洲公開賽衛冕2連霸，加上法網紅土連戰皆捷，已連續贏得20場大滿貫賽事，巴黎羅蘭加洛斯壓軸秀面對22歲的衛冕者艾卡拉茲，將是終極考驗。

球王辛納。（歐新社）

喬科維奇。（歐新社）

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