法網》莎芭蓮卡、高芙世界前2對決 今晚誕生新科冠軍

莎芭蓮卡、高芙世界前2對決，今晚誕生新科法網女單冠軍。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTA世界女單排名前2的莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）、高芙（Coco Gauff），台灣時間今晚9點爭奪2025年法國網球公開賽女單冠軍，篤定誕生全新冠軍，

這是自2013年美國小威廉絲（Serena Williams）決戰俄國莎拉波娃（Maria Sharapova）以來，再度由Top2在巴黎羅蘭加洛斯會師女單壓軸，白俄羅斯頭號種子莎巴蓮卡挾著斬斷波蘭衛冕者史薇泰克（Iga Swiatek）3連霸、26連勝的氣勢，破天荒挺進紅土大滿貫決賽，強碰2022年亞軍的美國第2種子高芙，屆時無論最後誰勝出，都將生涯首獲法網金盃。

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27歲的莎巴蓮卡坐擁大滿貫3冠，分別來自硬地賽場的澳洲、美國公開賽，並自去年美網迄今，連續3項大滿貫都躋身決戰，正是2016年小威以來首人，如今球后充滿動力，渴望順勢在紅土攻頂突破，「這證明我和團隊的辛苦付出獲得回報，若能奪冠更加意義非凡。」

至於21歲高芙唯一大滿貫掄元，則為2023年美網，當時決賽3盤逆轉勝莎巴蓮卡，如今生涯對戰5勝5敗的雙姝又相逢，戰況精彩可期。尤其3年前法網爭后僅得4局、慘遭「紅土女王」史薇泰克震撼教育，足讓高芙汲取經驗，「當年我太緊張，現在信心更加充足，也盡量保持冷靜和放鬆。週六什麼事都可能發生，我已經準備好迎接球后的強力挑戰。」

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