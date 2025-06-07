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MLB》季前簽響尾蛇最貴62億大約 塞揚王牌柏尼斯將動TJ提前報銷

2025/06/07 08:12

響尾蛇塞揚強投柏尼斯下週將進行手肘韌帶置換手術，本季確定提前報銷。（美聯社）響尾蛇塞揚強投柏尼斯下週將進行手肘韌帶置換手術，本季確定提前報銷。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇在休賽季用隊史最大6年2.1億美元（約新台幣62.9億）合約，簽下塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes），今天傳出壞消息，下週將進行手肘韌帶置換手術（Tommy John surgery），本季確定提前報銷，這無疑對響尾蛇來說是一大打擊。

柏尼斯2日先發對戰國民時，在5局上2出局面對打者阿布拉姆斯（CJ Abrams），投出一顆91.5英里（約147.3公里）的卡特球被敲安，球速明顯掉了將近3英里，他隨後在投手丘上示意防護員上來，甚至還大罵一聲並說出：「我手肘完了。」，最後因右手肘緊繃提前退場，留下4.2局失1分的成績。柏尼斯本季出賽11場，繳出3勝2敗、防禦率2.66。

柏尼斯之後因右手肘發炎被放進15天傷兵名單，響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）今天宣布，柏尼斯將在下週進行手肘韌帶置換手術，將由名醫艾爾崔克（Neal ElAttrache）執刀。

羅夫洛表示，柏尼斯之前手肘並沒有出現任何傷病史，當時他就感受到韌帶受傷，所以反應才會這麼大，這對大家來說是非常艱難的一天，但球隊會團結在一起，本季為他而戰。

羅夫洛坦言這是會是一場漫長的復健之路，自己沒有去想柏尼斯何時會復出，他需要時間痊癒和復健，因為他是響尾蛇的重要戰力。

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