MLB》深信大谷翔平有涉賭 前冠軍教頭：大聯盟當遮羞布包庇自家人

大谷翔平。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾擔任道奇日本球星大谷翔平前翻譯的水原一平，因涉及銀行詐欺重罪等罪名被判刑4年9個月的徒刑，必須賠償大谷翔平近1700萬美元（約新台幣5.6億）。前白襪冠軍總教練吉恩（Ozzie Guillen）近日接受專訪時語出驚人，他深信有陰謀論，大谷翔平有涉賭，大聯盟當遮羞布包庇自家人。

吉恩在2004至2011年擔任白襪總教練，其中2005年率領白襪奪下繼1917年後首座世界大賽冠軍，他目前擔任「Chicago Sports Network」的球評，並在委內瑞拉冬季聯盟擔任教練。吉恩近日接受記者Fernando Ballesteros專訪時無端指控大谷翔平涉賭，他表示：「大家都知道大谷翔平有賭博行為，而且被大聯盟包庇。」

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不過，吉恩並未提出任何證據，只是自己擅自揣測陰謀論。根據調查，涉及賭博醜聞的並非大谷本人，而是其前翻譯水原一平，他偽造大谷的授權，擅自動用資金償還賭債。

水原一平已經在2024年3月被道奇隊解雇，並在聯邦法院認罪，被判刑4年9個月的徒刑，必須向大谷賠償約1697萬美元、向國稅局賠償約114萬美元。

美國司法部與大聯盟早已明確排除大谷翔平任何不法行為，國稅局與國土安全部也給出明確證據，但仍有部分陰謀論者堅稱道奇或大聯盟試圖庇護大谷，吉恩就是其中之一。

前白襪冠軍總教練吉恩。（資料照，今日美國）

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