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MLB》7.2局優質先發奪第6勝 史庫柏爾今寫125年首見神紀錄

2025/06/07 10:52

老虎塞揚王牌史庫柏爾。（路透）老虎塞揚王牌史庫柏爾。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年勇奪美聯投手三冠王的老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal），今天對戰小熊雖然中斷了連續21.1局無失分的紀錄，但仍繳出7.2局失1分的好投助隊止敗，老虎終場以3：1贏球，避免吞下2連敗，史庫柏爾也拿下本季第6勝。

史庫柏爾今天前4局投得虎虎生風，展現驚人宰制力，只被敲出1支安打，未讓對手站上得點圈的壘包，不過在6局下出現亂流，先後被蕭（Matt Shaw）和明星外野手塔克（Kyle Tucker）擊出長打掉分，連續無失分的紀錄停留在21.1局，他及時回穩止血，史庫柏爾在第8局也面臨失分危機，單局被敲3安後，留下一三壘有人、2出局的局面，所幸接替投球的維斯特（Will Vest）讓鈴木誠也擊出右外野深遠飛球遭卡本特（Kerry Carpenter）美技沒收。

史庫柏爾此役主投7.2局被敲8支安打失1分，另有6次三振，他近11場先發累積95次三振，僅投出3次保送，創下125年以來史上第一人的紀錄。

史庫柏爾本場也獲得隊友的火力支援，托瑞斯（Gleyber Torres）在5局下在一三壘有人敲出適時安打，幫助老虎先馳得點，雖然小熊在6局上就扳平戰局，但托克森（Spencer Torkelson）下個半局開轟要回領先，瓊斯（Jahmai Jones），8局下也補上陽春砲，打回保險分，老虎終場就以3：1贏球，史庫柏爾進帳本季第6勝，小熊25歲右投B.布朗（Ben Brown）繳出7局7K失2分的優質先發，仍悲情吞下本季第4敗。

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