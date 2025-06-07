NBA冠軍賽》除了英雄哈里伯頓還有隱形功臣！ 美媒：他救了溜馬

內姆哈德（右）。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕溜馬昨在NBA總冠軍賽靠哈里伯頓（Tyrese Haliburton）又演準絕殺驚險逆轉雷霆開紅盤，不過除了他以外，在防守端扮演要角的內姆哈德（Andrew Nembhard）同樣功不可沒。

溜馬例行賽兩戰交手雷霆都輸球，且一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）平均攻下39分，如何限制「SGA」發揮成為溜馬最重要的課題，主防他的雙能衛內姆哈德賽前就被點名為此系列賽溜馬的X因子。

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內姆哈德與「SGA」是加拿大國家隊隊友，對彼此相當熟悉，昨雖讓吉爾吉斯亞歷山大還是拿了全場最高38分，但這是多達30次出手的結果，且末節最後11秒溜馬落後1分下，他的嚴防讓「SGA」想強攻籃下未果，後仰跳投也未進，內史密斯（Aaron Nesmith）搶到籃板後才有後來倒數0.03秒哈里伯頓的英雄時刻。

事實上，除了防守端，內姆哈德昨14分有8分集中在第四節，包括倒數2分鐘的後撤步三分彈，進攻端同樣有不少貢獻，《The Athletic》賽後指出，在哈里伯頓致勝一擊後，內姆哈德不會得到鎂光燈，「但他拯救了溜馬。」

主帥卡萊爾（Rick Carlisle）賽後盛讚內姆哈德，「他在攻防兩端都有出色發揮，最後對Shai的防守很關鍵，我們還搶到了籃板，還有那記後撤步三分球，對帶動氣勢有很大的幫助。」

此役的英雄哈里伯頓也說，內姆哈德對球隊而言很重要，「要不是有最少65場的出賽限制，他一定會進入年度防守陣容，Shai是聯盟最難守的後衛，不是每次的防守都對他有用，在這種時候我們都相信Drew（內姆哈德），他是很出色的防守者。」

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