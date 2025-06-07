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MLB》全聯盟最速90安！「法官」猛打賞逼近4割男 洋基3轟力退紅襪

2025/06/07 11:07

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年首場「基襪大戰」，洋基打線火力全開，全場狂掃14安包括3轟，終場以9：6力退世仇紅襪。

洋基首局就砲聲隆隆，靠著奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）炸出3分砲以及沃爾普（Anthony Volpe）敲出2分彈，鯨吞5分大局。氣勢如虹的洋基，2下藉由「法官」賈吉（Aaron Judge）敲安又盜壘帶動攻勢，單局再添2分。

被封鎖4局的紅襪，直到5上才靠著22歲大物梅耶爾（Marcelo Mayer）敲出生涯首轟破蛋。5下洋基馬上有所回應，賈吉把握得點圈機會掃出適時安打，助隊再下一城。

紅襪雖然在6、7局合計狂攻5分，但洋基也在6下靠高德施密特（Paul Goldschmidt）轟出陽春彈添加保險分，終場條紋軍成功捍衛主場收勝。

洋基先發投手沃倫（Will Warren）主投5.1局退場，被敲3安包含1轟，失4分責失，收下賽季第4勝、防禦率5.34。

賈吉全場5打數敲3安、有1支二壘安打，進帳1打點，跑回2分，賽後打擊率高達3成97。賈吉本季已累積92支安打，成為全聯盟最快安打數突破90大關的選手。

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