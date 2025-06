MLB》全聯盟最速90安！「法官」猛打賞逼近4割男 洋基3轟力退紅襪

賈吉。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今年首場「基襪大戰」,洋基打線火力全開,全場狂掃14安包括3轟,終場以9:6力退世仇紅襪。

洋基首局就砲聲隆隆,靠著奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)炸出3分砲以及沃爾普(Anthony Volpe)敲出2分彈,鯨吞5分大局。氣勢如虹的洋基,2下藉由「法官」賈吉(Aaron Judge)敲安又盜壘帶動攻勢,單局再添2分。

請繼續往下閱讀...

被封鎖4局的紅襪,直到5上才靠著22歲大物梅耶爾(Marcelo Mayer)敲出生涯首轟破蛋。5下洋基馬上有所回應,賈吉把握得點圈機會掃出適時安打,助隊再下一城。

紅襪雖然在6、7局合計狂攻5分,但洋基也在6下靠高德施密特(Paul Goldschmidt)轟出陽春彈添加保險分,終場條紋軍成功捍衛主場收勝。

洋基先發投手沃倫(Will Warren)主投5.1局退場,被敲3安包含1轟,失4分責失,收下賽季第4勝、防禦率5.34。

賈吉全場5打數敲3安、有1支二壘安打,進帳1打點,跑回2分,賽後打擊率高達3成97。賈吉本季已累積92支安打,成為全聯盟最快安打數突破90大關的選手。

Aaron Judge's THIRD hit of the night makes it 8-1! pic.twitter.com/XMVfkbACEz