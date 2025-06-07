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MLB》超狂紀錄與K博士比肩 千賀滉大繳好投挑戰地表最強投壯舉

2025/06/07 12:08

千賀滉大。（法新社）千賀滉大。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍強投千賀滉大今天在客場踢館挑戰聯盟爐主洛磯，交出6局6K失1分的優質先發無關勝敗，防禦率1.59仍高居國聯第一，國聯東區龍頭大都會終場以4：2擊敗洛磯，成為國聯本季最速拿下40勝的球隊。

千賀滉大前兩局投出6上6下後，3局下遭莫尼亞克（Mickey Moniak）狙擊，被敲出右外野陽春砲掉分，之後接著被佛里曼（Tyler Freeman）敲出右外野二壘安打，千賀投出四壞球保送，讓對手攻佔一二壘，千賀及時回穩，讓艾斯查達（Thairo Estrada）擊出雙殺打化解危機。

千賀雖然後面3局都被敲出安打，但都力保不失分，尤其是5局下一開始就被瑞特（Ryan Ritter）擊出左外野三壘安打，無人出局就上到三壘，但千賀先是三振掉K.日浦（Keston Hiura），莫尼亞克擊出一壘滾地球，瑞特衝本壘遭阻殺出局，千賀投出保送後成功抓到第3個出局數，再度化解失分危機。

千賀滉大此役主投6局用109球，被敲5支安打失1分，另有6次三振和2次保送，防禦率為1.59。千賀滉大連續29場先發失分都不超過3分，與「K博士」古登（Dwight Gooden）並列隊史第3多，僅次於「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom）的連續31場和40場。

大都會在7局上突破洛磯的封鎖，「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）在一二壘有人敲出清壘的左外野二壘安打，一舉打回2分超前，同時也讓千賀獲得勝投資格，但洛磯下個半局就扳平戰局，千賀的勝投也飛了，大都會終場靠著林多（Francisco Lindor）9局上帶有2分打點的致勝長打，終場以4：2贏球，中斷洛磯本季最長的3連勝。

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