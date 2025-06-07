MLB》大谷翔平猛夯初速182KM怪力安！ 宇宙道奇敲10安卻被完封

大谷翔平。（美聯社）
張浩群／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕道奇客場踢館紅雀，衛冕軍雖然出現10支安打，但攻勢未能有效串聯，終場以0：5遭完封，無緣2連勝。
道奇不是沒有得分機會，他們在1、2、3、6、8局都有踏上得點圈，但就是欠缺臨門一腳，最終連續吞下9顆鴨蛋，一分未得。
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日本球星大谷翔平首打席敲出二壘滾地出局，3上掃出右外野安打、擊球初速高達113.4英哩（約182.4公里），5上敲游擊滾地出局，第7局擊出二壘滾地形成雙殺，全場4支1，賽後打擊率為0.294。
紅雀在2下靠帕赫斯（Pedro Pagés）敲2分砲先馳得點，第5局多諾文（Brendan Donovan）擊出適時安打再添2分，8下康崔拉斯（Willson Contreras）開轟進帳保險分，最終以5：0收勝。
道奇24歲左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）先發6局退場，被敲6安包含1轟，失4分責失，承擔敗投；紅雀明星右投葛雷（Sonny Gray）繳出6.1局5K無失分優質先發，進帳賽季第7勝。
大谷翔平選手の— 【ＳＳ】大谷速報＆スポーツ速報 （@30R9gmaMUy3guDJ） June 7, 2025
第2打席はライト前ヒット！
ライトに強烈な打球を放つ
打率.297 OPS1.036
①二ゴロ
②ライト前ヒット#大谷翔平 #ドジャース
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