MLB》洋基游擊新星開轟後被紅襪右投觸身球砸傷！ 主帥回報狀況

沃爾普。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基金手套游擊手沃爾普（Anthony Volpe）今日在與紅襪之戰，挨觸身球傷退，賽後總教練布恩（Aaron Boone）也回報他的狀況。

沃爾普今在首打席就轟出右外野2分砲，賽季第8轟出爐，2下再度上場時，紅襪右投畢爾勒（Walker Buehler）在該打席第6顆球失去準星，一顆88.8英哩變速球直接砸到沃爾普的左手肘，讓他痛得彎腰。

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沃爾普短暫留在場上後，第4局球隊就換上代守，讓他提前退場。洋基總教練布恩透露，沃爾普已經接受X光和斷層掃描，結果呈現陰性，傷勢不至於太嚴重。

「（手肘）有些僵硬和痠痛，希望這不會讓他缺陣太久！」布恩說道。

沃爾普本季已出賽61場，貢獻8轟、37分打點，打擊率0.241、OPS為0.766。

Walker Buehler hits Anthony Volpe with the bases loaded and the Yankees lead 7-0 pic.twitter.com/fWEM0xi4NZ — Yankees Videos （@snyyankees） June 7, 2025

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