MLB》洋基游擊新星開轟後被紅襪右投觸身球砸傷！ 主帥回報狀況

沃爾普。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基金手套游擊手沃爾普(Anthony Volpe)今日在與紅襪之戰,挨觸身球傷退,賽後總教練布恩(Aaron Boone)也回報他的狀況。

沃爾普今在首打席就轟出右外野2分砲,賽季第8轟出爐,2下再度上場時,紅襪右投畢爾勒(Walker Buehler)在該打席第6顆球失去準星,一顆88.8英哩變速球直接砸到沃爾普的左手肘,讓他痛得彎腰。

沃爾普短暫留在場上後,第4局球隊就換上代守,讓他提前退場。洋基總教練布恩透露,沃爾普已經接受X光和斷層掃描,結果呈現陰性,傷勢不至於太嚴重。

「(手肘)有些僵硬和痠痛,希望這不會讓他缺陣太久!」布恩說道。

沃爾普本季已出賽61場,貢獻8轟、37分打點,打擊率0.241、OPS為0.766。

Walker Buehler hits Anthony Volpe with the bases loaded and the Yankees lead 7-0 pic.twitter.com/fWEM0xi4NZ