晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「怎麼被誤會成這樣⋯」陳傑憲沒料到開轟手勢掀起討論

2025/06/07 15:03

陳傑憲在嘴邊比「1」的手勢引起熱議。（資料照，記者陳逸寬攝）陳傑憲在嘴邊比「1」的手勢引起熱議。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅隊長陳傑憲昨在5局上轟出本季第3號全壘打，繞壘時在嘴邊比「1」的手勢引起熱議。陳傑憲澄清，這是跟跑壘教練周廣勝約定好的手勢，陽春砲（1分全壘打）就是比「1」，沒有其他的意思。

陳傑憲跟周廣勝有過約定，1分就是在嘴邊比「1」，2分砲比「YA」，3分砲則是比「3」的「OK」，滿貫砲就是比「4」敬禮，而昨天打開手機後，陳傑憲才發現被網友認為是「比噓」的手勢，「怎麼會被誤會成這樣⋯這單純是我跟教練之間的手勢。」

比「1」的動作意外引發話題，陳傑憲坦言沒想到，但也表示，「今年大家對中職的討論越來越多，代表大家越來越愛這個環境，有討論就是有在關注，我們正在往好的方向走。」

不過陳傑憲近期被失言風波、季中赴美開球等爭議籠罩，餅總都看得出他的壓力寫在臉上。陳傑憲坦言，心情多少會受影響，「我也喜歡在場上是開心的感覺，因外界聲音感到不自然，這不是我想要的事情。身為職業球員，我還是要去享受、專注在場上，這是我該做的事情。」

陳傑憲也特別感謝隊友，坦言自己很努力在思考這件事情，「很感謝我的隊友讓球隊氣氛保持得不錯。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中