中職》「怎麼被誤會成這樣⋯」陳傑憲沒料到開轟手勢掀起討論

陳傑憲在嘴邊比「1」的手勢引起熱議。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅隊長陳傑憲昨在5局上轟出本季第3號全壘打，繞壘時在嘴邊比「1」的手勢引起熱議。陳傑憲澄清，這是跟跑壘教練周廣勝約定好的手勢，陽春砲（1分全壘打）就是比「1」，沒有其他的意思。

陳傑憲跟周廣勝有過約定，1分就是在嘴邊比「1」，2分砲比「YA」，3分砲則是比「3」的「OK」，滿貫砲就是比「4」敬禮，而昨天打開手機後，陳傑憲才發現被網友認為是「比噓」的手勢，「怎麼會被誤會成這樣⋯這單純是我跟教練之間的手勢。」

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比「1」的動作意外引發話題，陳傑憲坦言沒想到，但也表示，「今年大家對中職的討論越來越多，代表大家越來越愛這個環境，有討論就是有在關注，我們正在往好的方向走。」

不過陳傑憲近期被失言風波、季中赴美開球等爭議籠罩，餅總都看得出他的壓力寫在臉上。陳傑憲坦言，心情多少會受影響，「我也喜歡在場上是開心的感覺，因外界聲音感到不自然，這不是我想要的事情。身為職業球員，我還是要去享受、專注在場上，這是我該做的事情。」

陳傑憲也特別感謝隊友，坦言自己很努力在思考這件事情，「很感謝我的隊友讓球隊氣氛保持得不錯。」

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