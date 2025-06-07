中職》5月至今全壘打產量暴增 彈力球重出江湖？

中職比賽用球。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今年球季中職聯盟並未公布比賽用球恢復係數等相關檢測數據，3月底開季至4月30日期間，中職66場例行賽只出現51發全壘打，平均每場比賽0.77轟，然而自5月1日至昨天比賽結束為止，這段期間65場例行賽多達95發全壘打，場均1.46轟，全壘打產量暴增，兩個時期相較足足差了1.89倍之多。

全壘打產量暴增，已成為近期中職教練和球員私底下議論的話題，很多人都有疑惑，「聯盟是不是偷換球了？彈力球是否重出江湖？」然而，開季至今聯盟都沒有公布恢復係數數值，外界只能抱持懷疑態度。

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2023年聯盟公布比賽用球恢復係數，4次檢測數據依序為0.555、0.551、0.547、0.554，去年3月底公布的數據則為0.554，符合0.540至0,560的合格規範。

今年5月開始全壘打產量大爆增，樂天桃猿總教練古久保健二指出，有想說球是不是又變得比較彈了，之前跟中信兄弟總教練平野惠一有聊到，球好像變得比較彈，所以有這樣的感覺，另外，這是不是跟氣候有關也說不定，只是被接殺的外野高飛球，其實也都飛滿遠的，所以才有這樣的疑問。

古久保強調，球變彈的話，打者打出來的球會變得很強勁，但也不能全部都說是球的問題，畢竟開季至今已有一段時間，投手可能有點疲勞，打者狀況調整得很好，也有可能是全壘打產量變多的原因之一。

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