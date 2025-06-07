日職》大秀「投打二刀流」！火腿球星敲1安2打點、收本季第3勝

日本火腿明星左投山崎福也今天大秀「投打二刀流」。（取自火腿隊官方社群媒體X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，日本火腿明星左投山崎福也今天大秀「投打二刀流」、擔任第六棒投手位置，山崎福也主投7.2局失4分，他在打擊區上貢獻1安2打點，這是山崎福也連5年在交流賽擊出安打，火腿最後在客場以7比4擊敗橫濱DeNA，火腿也中止近期的2連敗。

火腿打線首局靠郡司裕也的適時安打先拿1分，第2局水谷瞬敲適時安、快腿五十幡亮汰敲三壘安打，為火腿單局再拿2分。4局上五十幡亮汰、清宮幸太郎連續適時安，再為火腿追加2分。擁有旅美資歷的橫濱33歲老將筒香嘉智，4局下敲陽春砲追分。

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第7局火腿1出局攻占滿壘，山崎福也敲右外野飛球形成帶有2分打點的一壘安打，為火腿取得7比1領先。

不過，山崎福也8局下續投，卻遭橫濱新星度會隆輝敲三分砲，山崎福也接著解決2人後就被換下場。接替的火腿後援池田隆英雖然連續被敲2安，他及時三振橫濱老將宮崎敏郎，驚險度過失分危機。火腿終結者田中正義第9局讓橫濱打線3上3下，守住勝利。

山崎福也主投7.2局用104球，被敲7安包含2轟，賞4次三振、丟1次保送，失掉4分，收本季第3勝，賽後防禦率為1.80。而擔任打者的山崎福也全場4打數1安貢獻2打點。

田中正義1局無失分，收本季第11次救援成功。火腿全場有12安，以五十幡亮汰單場3安2打點最佳；橫濱先發投手大貫晉一僅投3.2局失5分，吞本季第3敗。

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