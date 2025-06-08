周天成印尼賽爭冠、法網決賽辛納對決艾卡拉茲 今日賽事預告與轉播

周天成。（美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

超級1000系列印尼羽球公開賽，挺進男單決賽的台灣一哥周天成，將強碰丹麥男單好手安童森（Anders Antonsen），爭奪今年首冠。敬請鎖定轉播。

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大聯盟賽事轉播方面，基襪大戰3連戰第2場，洋基今天推出「軟投派」左投亞柏格（Ryan Yarbrough），對決紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet）；另一場大聯盟賽事轉播，則是大都會在客場面對洛磯，大都會推出右投霍姆斯（Clay Holmes），洛磯派出左投帕爾姆奎斯特（Carson Palmquist）。

中職今天有3場賽事，味全龍在天母球場迎戰統一獅，味全派出洋投鋼龍，獅隊則由梅賽斯先發；富邦悍將在新莊球場迎戰中信兄弟，悍將推出洋投魔力藍，兄弟派出洋投羅戈；樂天桃猿在桃園球場迎戰台鋼雄鷹，桃猿推出洋投波賽樂，台鋼派出洋投石萬金。敬請鎖定轉播。

法網男單決賽，義大利頭號種子辛納（Jannik Sinner）出戰西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。辛納豪取大滿貫賽的20連勝，以不失一盤的強勢姿態首度挺進法網決賽，這是他生涯第4度大滿貫決賽，而艾卡拉茲連兩年躋身法網決賽，力拚衛冕。敬請鎖定轉播。

MLB

07：30 紅襪 VS 洋基 緯來體育、愛爾達體育2台、華視、東森洋片

09：35 大都會 VS 洛磯 愛爾達體育1台

日職

13：00 樂天金鷲 VS 讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3

BWF 印尼公開賽

13：00 決賽

轉播：愛爾達體育3台

2025臺灣國際田徑公開賽

14：20 午間賽事

20：00 夜間賽事

轉播：愛爾達體育2台

中職

17：00 統一獅 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育4台

17：00 中信兄弟 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育2台

17：00 台鋼雄鷹 VS 樂天桃猿 DAZN 2

TPBL季後賽

17：00 海神 VS 夢想家 G5

轉播：緯來精采、YouTube

法網

16：45 女雙決賽

20：45 男單決賽

轉播：愛爾達體育1台、博斯運動一台

UEFA歐國聯

20：50 德國 VS 法國 季軍賽

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