周天成印尼賽爭冠、法網決賽辛納對決艾卡拉茲 今日賽事預告與轉播

超級1000系列印尼羽球公開賽,挺進男單決賽的台灣一哥周天成,將強碰丹麥男單好手安童森(Anders Antonsen),爭奪今年首冠。敬請鎖定轉播。

大聯盟賽事轉播方面,基襪大戰3連戰第2場,洋基今天推出「軟投派」左投亞柏格(Ryan Yarbrough),對決紅襪王牌左投克羅切(Garrett Crochet);另一場大聯盟賽事轉播,則是大都會在客場面對洛磯,大都會推出右投霍姆斯(Clay Holmes),洛磯派出左投帕爾姆奎斯特(Carson Palmquist)。

中職今天有3場賽事,味全龍在天母球場迎戰統一獅,味全派出洋投鋼龍,獅隊則由梅賽斯先發;富邦悍將在新莊球場迎戰中信兄弟,悍將推出洋投魔力藍,兄弟派出洋投羅戈;樂天桃猿在桃園球場迎戰台鋼雄鷹,桃猿推出洋投波賽樂,台鋼派出洋投石萬金。敬請鎖定轉播。

法網男單決賽,義大利頭號種子辛納(Jannik Sinner)出戰西班牙第2種子艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)。辛納豪取大滿貫賽的20連勝,以不失一盤的強勢姿態首度挺進法網決賽,這是他生涯第4度大滿貫決賽,而艾卡拉茲連兩年躋身法網決賽,力拚衛冕。敬請鎖定轉播。

MLB

07:30 紅襪 VS 洋基 緯來體育、愛爾達體育2台、華視、東森洋片

09:35 大都會 VS 洛磯 愛爾達體育1台

日職

13:00 樂天金鷲 VS 讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3

BWF 印尼公開賽

13:00 決賽

轉播:愛爾達體育3台

2025臺灣國際田徑公開賽

14:20 午間賽事

20:00 夜間賽事

轉播:愛爾達體育2台

中職

17:00 統一獅 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育4台

17:00 中信兄弟 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育2台

17:00 台鋼雄鷹 VS 樂天桃猿 DAZN 2

TPBL季後賽

17:00 海神 VS 夢想家 G5

轉播:緯來精采、YouTube

法網

16:45 女雙決賽

20:45 男單決賽

轉播:愛爾達體育1台、博斯運動一台

UEFA歐國聯

20:50 德國 VS 法國 季軍賽

