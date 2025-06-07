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籃球》台灣女籃友誼賽被日本三分球轟垮 慘敗53分震撼教育

2025/06/07 16:23

黃鈴娟，（資料照，記者林正堃攝）黃鈴娟，（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣女籃與日本今天在名古屋的豊田合成記念體育館進行友誼賽，但整場一路挨打，被對手18顆三分球徹底轟垮，最終以42：95慘敗收場，明天將進行第2場賽事。

日本女籃在2020東京奧運拿下銀牌，世界排名高居第9，已是不容忽視的女籃強權，而她們為了7月亞洲盃賽事備戰，因此找來台灣在6月7日、8日進行友誼賽。

台灣女籃近年在國際賽表現欠佳，世界排名下滑至39名，亞洲盃還得從B級打起，今年找來外籍教練歐森督軍，期許能打出新氣象，而台灣隊先前才拿到東亞區B級參賽門票，7月將續朝B級冠軍、重返A級目標邁進。

日本女籃由35歲高田真希、王牌長人渡嘉敷來夢領軍，還有19歲的新星田中こころ、中村彩藍坐鎮，今天對上台灣火力全開，三分球41投18中，其中中村就投進4顆，拿12分，星杏璃有3顆、得11分，田中2顆、進帳10分，全隊有15人有得分。

台灣女籃守不住日本攻勢之外，火力也不如對手，全場50投僅13中，其中三分球20投4中，第二節拿7分，第四節也僅有9分，還發生多達25次失誤，最大差距達55分，黃鈴娟12分是團隊最佳，彭詩晴9分，今天遭震撼教育後，明天期許能重整旗鼓，努力拉近差距。

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