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中職》德保拉的懲處在走程序 平野惠一指的「球隊環境」其實是...

2025/06/07 16:26

中信兄弟總教練平野惠一。（記者陳逸寬攝）中信兄弟總教練平野惠一。（記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕中信兄弟洋投德保拉在4日因傷任意下丘的舉動惹議，目前球團對他的懲處已定、正在走程序。只是總教練平野惠一昨表示是因「球隊環境」造成德保拉出現直接下丘的舉動則引起網路議論，經球團向總教練確認後他指的其實是「球隊狀況」，是因目前球隊戰況緊繃等狀況，才會讓他產生這種行為。

德保拉在4日於桃園迎戰樂天桃猿因雨暫停後於第3局續投，卻在處理滾地球時發生接球失誤，疑似因下丘接球時受傷，此時防護員走上場，德保拉失望地直接走下場，也讓投手教練王建民一臉錯愕。對於德保拉的不當舉動，平野昨天表示會讓他出現這樣的行為，一部分是因為隊內的環境，才導致他出現這樣的行為。

只是「隊內的環境」因語意不明確，造成網路一片討論，也讓平野今天再被媒體問及德保拉的進度時，他就表示：「可以直接去採訪德保拉本人」，避免自己的言論再引發球迷錯誤連想。球團人員則已向平野確認，他所說的「環境」其實是指球隊目前的狀況，正因目前戰況緊繃、洋投和牛棚戰力等狀況，才會讓德保拉出現這樣的行為。

關於德保拉的懲處，球團表示：「依照球隊管理辦法懲處，目前正在走程序階段，有進一步消息再向大家公布。」

中信兄弟洋投德保拉。（記者陳逸寬攝）中信兄弟洋投德保拉。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟總教練平野惠一。（記者陳逸寬攝）中信兄弟總教練平野惠一。（記者陳逸寬攝）

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