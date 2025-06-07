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中職》吳念庭32歲生日快樂 自認「好像差了一點什麼東西」

2025/06/07 16:39

台鋼雄鷹內野手吳念庭今天賽前在桃園球場歡度32歲生日。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹內野手吳念庭今天賽前在桃園球場歡度32歲生日。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／桃園報導〕台鋼雄鷹內野手吳念庭今天賽前在桃園球場歡度32歲生日，球團特地為他準備生日蛋糕並接受全隊的祝福，場面既歡樂又溫馨，他也許下3個生日願望，「健健康康打好每一場比賽，球隊一直贏球，還有一個自己保密。」

旅日多年的吳念庭，過去都在日本度過生日，他透露，去年生日為玉山盃青棒賽開球，今年則是第一次在中職比賽前過生日，平常心就好。

去年選秀吳念庭以第一指名身分加盟台鋼雄鷹，只是因大小傷勢不斷，中職生涯只出賽54場，193打數敲45安，打擊率2成23、上壘率2成88、長打率2成95，另有2轟、2盜、20分打點，本季打擊率則為2成19，出賽18場累計64打數，全壘打尚未開張。

返台近一年的心得，吳念庭坦言，「感覺一直都這樣子，沒有大好...好像差了一點什麼東西。」至於差了一點什麼東西，他說，「還不知道，還在找那個答案，少了什麼我也還在找。」

思索了一會兒，吳念庭指出，簡而言之就是自己成績還不夠好，還有進步空間，重點是不要受傷，穩定出賽就好。

台鋼雄鷹內野手吳念庭今天賽前在桃園球場歡度32歲生日。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹內野手吳念庭今天賽前在桃園球場歡度32歲生日。（台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹吳念庭。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹吳念庭。（記者陳志曲攝）

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