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日職》樂天12強國手放火 巨人古巴守護神開季連25場0失分創隊史最狂

2025/06/07 18:48

古巴守護神R.馬丁尼茲。（資料照，記者陳志曲攝）古巴守護神R.馬丁尼茲。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，讀賣巨人今天在東京巨蛋迎戰樂天金鷲，巨人軍古巴守護神R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）後援1局無失分，幫助巨人隊以2比0完封對手。R.馬丁尼茲從開季至今連續25場0失分，創巨人球團隊史最狂紀錄。

此戰5局雙方都沒有得分，第6局樂天換上去年12強日本隊國手藤平尚真後援登板，連續抓到2個出局數後，巨人軍打者增田陸、代打的36歲老將丸佳浩都敲陽春砲，助巨人軍取得2比0的領先。

巨人洋投葛瑞芬（Foster Griffin）主投6局無失分，摘本季第4勝。巨人牛棚3名投手中川皓太、大勢、R.馬丁尼茲各投1局無失分，幫助巨人軍中止近期的5連敗，同時也是巨人軍今年交流賽首勝。

日媒《體育報知》報導，R.馬丁尼茲從今年開幕戰起，連續25場登板0失分，打破前巨人明星左投山口鐵也從開幕戰起連24場0分的隊史紀錄，R.馬丁尼茲有望把這項紀錄再創新高。

今年從中日龍轉戰讀賣巨人的R.馬丁尼茲，本季出賽25場，拿到1勝、21次救援成功，共投24.2局0失分，防禦率仍是完美的「0」。

藤平尚真後援1局被敲3安，包含兩發陽春砲，失掉2分，吞本季第2敗，賽後防禦率為3.72。

藤平尚真。（資料照，記者林正堃攝）藤平尚真。（資料照，記者林正堃攝）

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