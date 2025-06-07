中職》高聖恩連兩場開轟 被黃甘霖「魔舞」嚇到！

台鋼雄鷹高聖恩。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕24歲的台鋼雄鷹外野手高聖恩昨3局上首打席轟陽春砲，苦主是樂天桃猿洋投魔神樂，高聖恩連兩場開轟，他笑說，「非常嚇到！沒有預期球會飛出去，我的打擊動作和重心有點被魔神樂破壞掉了，沒辦法全部力量灌在那一球上面。」

更讓高聖恩嚇到的，還有1日在澄清湖開轟並獲選單場MVP，賽後黃甘霖教練陪他一起共舞笑翻眾人，高聖恩笑說，「滿嚇到的，我也不知道黃教練為什麼會上來跟我一起跳舞，可能球團想給我一個小驚喜吧，他跳得很好，他說做什麼就要像什麼，所以很盡力地跳。」

請繼續往下閱讀...

高聖恩透露，其實黃甘霖教練非常照顧台鋼雄鷹每一位外野手，就像照顧他的小孩一樣，他們常會一起出去吃飯散步。

高聖恩出身南英商工、國體大，2022年投入選秀獲台鋼第11指名，本季出賽15場累計打擊率2成22，另有2轟和5分打點，今天再戰樂天桃猿他擔任先發中外野手打7棒。

高聖恩坦言，剛加盟想說自己應該可以很快可以適應職棒，沒想到第一年在二軍就覺得比賽強度很強，懷疑自己能否上一軍，後來透過教練、學長和隊友鼓勵，一步步適應職棒環境，但還不敢說站穩一軍舞台，外野守備要再加強，畢竟好的守備可以幫助打擊。

高聖恩最感謝的隊友就是養傷中的陳文杰，他說，之前還沒擊出安打，都會去房間找陳文杰，聽陳文杰解析身為代打要怎麼做調整，照他意見去做，效果不錯。

台鋼雄鷹高聖恩。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法