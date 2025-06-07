中職》統一獅測試會出招 林岳平帶史上首位運科投教挖寶

統一獅總教練林岳平。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職測試會將在16日登場，有91位選手爭取選秀機會，統一獅總教練林岳平今天表示，會帶上運科投手教練曾浩哲出席，盼能藉由他在不同領域的觀點，提供球隊更多參考。

今年測試會有40名投手、8名捕手、20名內野手及23名外野手參加，獅隊最大補強重點無疑是投手，而今年加入獅隊成為中職史上第1位運科投手教練的曾浩哲，預計會在選材中扮演提供意見的要角之一。

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餅總表示，或許球探都已追蹤過測試會選手的經歷和近況，但今年的選秀，希望能有更多投手去做選擇，「目前球隊補強最大重點是投手，雖然不可能馬上就補齊，最起碼要先有選材的方向。」

曾浩哲進職棒前在訓練中心任職，即便面對陌生選手也必須在短時間內做出判斷、給予方向，這是餅總希望在測試中借重他的長才。

餅總認為，如果單純以他們現在的眼光和思維，可能會看不上一些選手，但曾浩哲或許能想到在經過什麼樣的訓練後，這位投手有可能會變得不一樣，「那我或許就會參考他的意見，對這位選手產生興趣。」

曾浩哲已在獅隊二軍帶投手練習，餅總也持續追蹤他正在改造的選手，「不可能一下子就有好的成效，但會讓選手有個方向去努力，成為自己想成為的優秀選手。」

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