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中職》鄭浩均復出戰的天氣不美麗 王建民談「美美使用法」

2025/06/07 17:35

鄭浩均、王建民。（資料照，記者林正堃攝）鄭浩均、王建民。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕前年拿下新人王後，中信兄弟投手「美美」鄭浩均去年卻因術後復健而空白一整季，直到今天才在相隔598天後於一軍復出登板，只是原訂下午5點5分開賽卻因新莊雨勢而延後開賽；對於鄭浩均的使用法，兄弟投手教練王建民表示單場最多就是抓85球，投完再看身體的回饋。

2023年是鄭浩均第1個中職完整賽季，共出賽21場拿下9勝5敗、防禦率3.02，並於季後頒獎典禮獲得年度新人王肯定。只是在該季季後，鄭浩均就因右手肘韌帶舊傷復發進行韌帶重建手術，也展現漫長復健路。

在經過今年6場二軍復健賽的調整，鄭浩均表定今天對富邦悍將先發，只是賽前就開始下雨，但表定比賽開打時仍未停止。由於鄭浩均今年在二軍單場最多用77球，王建民對他今年一軍的使用計畫就是單場最多85球，等看完今天登板的內容後，再視身體回饋進行休息天數的安排。

儘管王建民有想過是否讓鄭浩均以「投1休6」的頻率出賽，但強調仍要看他的身體回饋能否負荷休6天再出賽，「二軍觀察到的是說，他休愈多天，威力會愈好。」

經過場地整理後，中信和富邦的「金控大戰」預訂6點15分開打。

中信兄弟投手教練王建民。（記者陳逸寬攝）中信兄弟投手教練王建民。（記者陳逸寬攝）

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