玉山盃》選秀前夕 高苑張嘉宏先用一場好投自我介紹

高雄市先發投手張嘉宏。（棒協提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者羅志朋／綜合報導〕玉山盃青棒賽今天（7日）進入第三天賽程，在桃園青埔棒球場進行的A組賽事，由昨天首勝開張的高雄市對上吞敗的屏東縣，高雄市先發投手張嘉宏繳出4局僅被敲1安好投，打線則是在首局攻下3分奠定勝基，終場高雄市以5：1擊敗屏東縣，屏縣苦吞二連敗遭淘汰。

高雄市被視為本屆玉山盃奪冠熱門，然而首日（5日）開賽卻爆冷不敵宜蘭縣落入敗部，昨日擊退雲林縣後拿下首勝，今天連續第三天出賽迎戰屏東縣，首局靠著兩次保送及兩支安打串聯攻下3分取得領先。

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張嘉宏主投4局僅用45球，被敲1安，送出2次四死球與4次三振，不過5局上練投時身體不適退場，由張耀斌接替，屏東縣把握換投契機，靠著安打與對手失誤追回1分。5局下高雄市馬上反攻，單局敲出3支安打，其中包含2支二壘安打，再添2分，將比分拉開至5：1，後續兩局屏東縣都未能得分，終場高雄市就以5：1擊敗屏東縣。今年張嘉宏從高苑工商畢業計畫投入中職選秀。

高雄市總教練張榮勳坦言，連打三天確實對球隊體力造成不小負荷，但也欣慰投手群漸入佳境，「體力確實受到影響，加上剛來時連續下了一週的雨，今天突然大太陽，加上水蒸氣，孩子們汗流特別多，明天剛好輪空，希望他們好好休息一下調整。投手狀況漸入佳境，保送變少，打者壓力就沒那麼大，我們火力也都有延續，這是我比較欣慰的地方。」

花蓮縣先發投手蔡沁佑。（棒協提供）

另一戰花蓮縣對苗栗縣，首局兩隊各得1分後形成膠著，直到5局下，前五局僅敲出1安的花蓮縣在2出局後連續敲出3支安打攻下2分，成為比賽分水嶺，終場花蓮縣以3：1擊敗苗栗縣，苗栗吞下第二敗遭淘汰。

花蓮縣總教練劉義傳表示：「投手表現還OK，問題在於打擊沒能有效發揮。壘上有跑者卻打不回來，大家可能求好心切，希望盡快拿下勝場、朝四強邁進，現在大家棒子上比較緊繃，回去會再跟學生好好說明揮棒的重點。」

在高雄立德球場進行的B組賽事上演嘉義內戰，嘉義縣全場擊出9支安打、跑出7次盜壘成功，終場以11：2大勝嘉義市，戰績1勝1敗保有生機，嘉義市則吞下2敗遭到淘汰。

B組另一戰新竹市對南投縣，新竹市投手黃律維中繼3局投出6次三振掉1分非責失，打線則在6局下灌進3分，終場以3：2逆轉勝，新竹市1勝1敗，南投縣則苦吞二連敗出局。

嘉義內戰，嘉義縣擊敗嘉義市。（棒協提供）

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