中職》詹子賢的兒子預計7月底報到 小名取好叫「一路」

中信兄弟外野手詹子賢。（記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕中信兄弟外野手詹子賢目前累計33分打點不但已比去年全季還多，還暫居聯盟打點王，而他不只場上表現亮眼，也即將在7月底迎接第1個小孩出世，「小名取好了，叫一路啊，因為老婆說我小時候的照片跟卡通人物花田一路很像，還說兒子以後應該也很像我。」

詹子賢去年94場出賽累計打擊率僅2成55，打點也才28分，去年季後雖行使FA自由球員資格，最後仍以5年平均月薪80萬的大合約續披黃衫，今年至今40場出賽不但打點突破去年整季，累計打擊率也達3成13。對於今年打擊數據的成長，兄弟總教練平野惠一認為，詹子賢之所以選擇留在兄弟，一定有覺悟能爭取到一軍位置，「從春訓我就開始觀察詹A，發現他有強烈企圖心。」

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此外，平野認為詹子賢結婚之後，加上小孩快要出生，對他有很大的影響。詹子賢和妻子在去年已完成登記結婚，預計今年12月補辦婚禮，他談起即將出世的兒子也是眉開眼笑，「就多了一個陪伴，多了一個責任。我很喜歡小孩，現在有了自己的小孩，又有那麼好的老婆。」

詹子賢還說因為自己小時候穿吊嘎（背心）、短褲的照片，被妻子說跟卡通人物花田一路很像，才會把兒子的小名也取名「一路」，「我有計畫想生3個，雖然現在少子化，但既然有能力，就多生幾個」。雖然小兩口已經講好要生3個的計畫，但詹子賢笑說，「還是看她第一次生完之後的感受如何，有些人可能生完之後會改變主意。」

中信兄弟外野手詹子賢。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟外野手詹子賢。（記者陳逸寬攝）

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