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TPBL季後賽》瀕臨淘汰的戰神板凳殺出奇兵 打完上半場領先國王

2025/06/07 18:22

新北國王李愷諺左手上籃。（記者廖振輝攝）新北國王李愷諺左手上籃。（記者廖振輝攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕系列賽陷入0：3落後絕境的台北台新戰神今在TPBL季後賽首輪第4戰靠陳文宏與丁聖儒兩位本土好手發威，打完上半場以54：51領先新北國王，力拚延長戰線。

戰神前兩戰都以超過20分差慘敗，上役回到主場雖有莫爾曼跳出來獨攬37分仍獨木難支，苦吞3連敗瀕臨淘汰，在無路可退之下今開賽就上緊發條，陳文宏從板凳殺出成為奇兵與先發的丁聖儒各轟3顆三分球，不過戰力充沛的國王多點開花緊咬比分，戰神打完首節以33：32些微領先。

國王次節靠簡祐哲和呂政儒在外圍開火，拉出12：2攻勢反超，不過地主戰神未讓國王一波流帶走，倒數5分35秒靠莫爾曼的三分打追平戰局，雙方隨後你來我往，戰神節末靠江均、艾力克接連得手，帶著54：51的領先進入下半場。

戰神團隊上半場投籃命中率50%，替補上陣的陳文宏外線5投3中，攻下全隊最高15分，全都集中在首節，另外丁聖儒也有14分進帳，洋將以莫爾曼8分最佳。

國王方面，團隊前兩節投籃命中率43.2%，外線命中率42.9%略優戰神40%，得分以李愷諺10分最佳，林書豪拿下8分。

台新戰神洋將莫爾曼。（記者廖振輝攝）台新戰神洋將莫爾曼。（記者廖振輝攝）

新北國王林書豪。（記者廖振輝攝）新北國王林書豪。（記者廖振輝攝）

新北國王林書緯。（記者廖振輝攝）新北國王林書緯。（記者廖振輝攝）

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