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體育 籃球 TPBL

TPBL季後賽》林書豪貢獻16分 國王橫掃戰神晉級總冠軍賽

2025/06/07 19:35

新北國王4連勝完成橫掃，林書豪向賽後向場邊球迷拍手、比讚。（記者廖振輝攝）新北國王4連勝完成橫掃，林書豪向賽後向場邊球迷拍手、比讚。（記者廖振輝攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕新北國王今在TPBL季後賽首輪靠李愷諺22分領軍，一哥林書豪也有16分進帳，末節打出26：14的攻勢逆轉，以101：93力退台北戰神，系列賽4勝0負晉級總冠軍賽。

拒絕放暑假的戰神今前兩節與國王有來有往，兩隊一共11次互換領先，戰神上半場靠板凳奇兵陳文宏貢獻3顆三分彈獨攬15分，加上丁聖儒也有14分進帳，打完前兩節取得54：51領先。

戰神易籃後靠莫爾曼與曹薰襄輪流輸出，加上米勒轟進2顆三分彈，一度將比分拉開至9分差，不過國王也有外線手感火燙的蘇士軒單節獨攬8分，一路緊咬比數，戰神帶著79：75的優勢進入決勝節。

不希望夜長夢多的國王末節開局以12：4小高潮逆轉超前，隨後雷蒙恩外線破網、艾力克暴扣得手再幫戰神要回領先，也讓和平籃球館球迷再度看見希望，只是雷蒙恩在剩下4分42秒犯滿畢業，林書豪2罰俱中後國王取得89：88超前。

戰神在追分階段頻頻失誤，林書緯在倒數1分21秒飆進三分彈，幫助國王取得99：90領先，也將勝負定調，順利完成橫掃晉級。

李愷諺今繳全隊最高22分，另有6籃板、4助攻，林書豪與曼尼高都有16分進帳，桑尼挹注14分，林書緯拿下9分，戰神以丁聖儒17分最佳，莫爾曼16分次之。

新北國王林書豪。（記者廖振輝攝）新北國王林書豪。（記者廖振輝攝）

新北國王李愷諺（左）。（記者廖振輝攝）新北國王李愷諺（左）。（記者廖振輝攝）

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