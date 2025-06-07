中職》平凡漏接險翻船！ 統一獅驚險擊敗龍隊狂掃3連勝

統一獅擊敗味全龍。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅游擊手許哲晏在8局下平凡的內野高飛球漏接失誤，差點使戰局大翻轉，最終獅隊終結者陳韻文仍關門成功，率隊以3：2擊敗味全龍，奪下3連勝。

飛力獅近期深受手指破皮影響，扣球摳到大拇指導致流血退場，上月31日更僅投4局。今先發前，獅隊球探吳國豪妻子為飛力獅「指甲光療」，將形狀修整圓潤，果真在今日對味全的先發派上奏效，繳出7局無失分好投，拿下本季第4勝。

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獅隊首局就援護飛力獅，開場連續擊出3支安打，包括邱智呈和陳傑憲的2支三壘安打，率隊攻2分先馳得點。陳傑憲生涯敲出43支三壘安打，超車王勝偉和周思齊，獨居史上第4多。

5局上，獅隊再突破龍隊先發龍聖，林靖凱擊出本季第2轟，添加保險分。

味全打線悶到8局下2出局，才靠統一游擊手許哲晏的內野高飛球漏接找到突破口，拿莫伊漾敲安串聯李凱威四壞攻佔滿壘，郭天信對陳韻文擊出2分打點的適時安打，追至1分差。不過陳韻文最終仍關門成功，抓下本季第9次救援。

統一獅洋投飛力獅。（記者林正堃攝）

味全龍洋投龍聖。（記者林正堃攝）

統一獅林佳緯。（記者林正堃攝）

統一獅邱智呈。（記者林正堃攝）

統一獅陳傑憲。（記者林正堃攝）

統一獅林靖凱。（記者林正堃攝）

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