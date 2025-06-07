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WTT支線賽》苦戰4局不敵智利黑馬組合 張佑安/鄭樸璿第三度屈居亞軍

2025/06/07 19:53

張佑安（左）、鄭樸璿在混雙決賽不敵智利組合，屈居亞軍。（取自WTT官網）張佑安（左）、鄭樸璿在混雙決賽不敵智利組合，屈居亞軍。（取自WTT官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名55的張佑安/鄭樸璿，今晚在2025年WTT普里斯提納支線賽混雙決賽，以1:3不敵世界排名114的智利組合高梅茲/奧蒂嘉，這也是他們繼去年帕納久里什泰站、今年奧托切克第二站之後，第三度在支線賽屈居亞軍。

張佑安/鄭樸璿4強戰克服局數1:2落後，以3:2逆轉日本組合橫谷晟/面田采巳，決賽遭遇4強戰以3:2力退南韓新生代組合權赫/劉叡潾的高梅茲/奧蒂嘉。

張鄭配一開賽氣勢如虹5:1開局，但在8:5領先時突然遭遇亂流，連丟4分遭反超，隨後雖然追成9平，但決勝時刻，張佑安連續出現接發球、正手搶攻掛網，9:11失守。

次局，張鄭配在4:7落後下展開逆襲，打出一波7:2的猛攻，11:9扳回一城。

關鍵第3局，張鄭配在7:10絕境下，連續化解4個局點，以12:11反超，但之後兩度錯失局點，最終以14:16讓出，氣勢也受挫。

第4局，張鄭配開局又連丟3分，雖然叫出暫停依舊未能止血，終場以5:11敗北。

男單方面，世界排名74的張佑安在4強賽對決世界排名247的日本好手吉村和弘，兩人去年十月在杜哈支線賽4強首度交鋒，當時張佑安克服局數1:2落後，以3:2逆轉，最後更摘下生涯第一座成人賽單打冠軍。

今天再度交鋒，張佑安首局在10:9領先、第3局10:8聽牌下都未能拿下，最終以10:12、9:11、10:12吞下對戰首敗，無緣爭冠。

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