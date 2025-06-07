中職》成晉再見安打 樂天艱辛獵鷹拿下主場9連勝

樂天桃猿成晉敲出再見安打結束比賽。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿10局下靠成晉再見安打，最終就以7：6氣走台鋼雄鷹拿下3連勝，同時這也是樂天在主場桃園球場的9連勝。

此役1局上台鋼靠洋砲魔鷹敲出兩分砲先馳得點，目前他以13轟持續領先全聯盟砲手，下個半局樂天老將林智平回敬一發兩分砲，本季個人首轟出爐，4局上陳致嘉高飛犧牲打'，幫助台鋼要回領先。

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關鍵出現在7局下，林子偉選到保送，馬傑森安打，代打林泓育轟出3分砲反超前，這是本季個人第4轟，生涯第211轟正式超越林益全，獨居中職史上第3名，同時也是生涯第3發代打全壘打。

9局上樂天推出守護神陳柏豪登板關門，沒想到卻砸鍋，被敲3安加上2保送丟2分，只解決1人次退場，此時樂天由陳冠宇接手，順利讓魔鷹擊出雙殺打化解失分危機。

9局結束雙方戰成5：5平手，進入延長賽採突破僵局制，10局上高聖恩高飛犧牲打進帳1分，下個半局陳晨威三壘安打先追平比分，成晉再見安打終結比賽。

此役湧入1萬2111名球迷為本季桃園單場最多觀眾人數賽事。

樂天桃猿林泓育代打開轟，敲出三分全壘打超前比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿成晉敲出再見安打結束比賽。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿成晉敲出再見安打結束比賽。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林泓育代打開轟，敲出三分全壘打超前比分。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹魔鷹敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿陳柏豪亂流掉分。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹高聖恩（右）高飛犧牲打，送回紀慶然。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹藍寅倫猛打賞。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹張誠恩吞下敗投。（記者陳志曲攝）

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