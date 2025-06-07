中職》「美美的轟炸基」！許基宏3轟相挺 鄭浩均拿下暌違630天一軍勝投

中信兄弟許基宏連三打席開轟。（記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕中信兄弟今晚在滿場的「新莊城堡」撒野，除了全場敲出12支安打得12分，許基宏還轟出生涯首次單場三響砲，幫助先發投手「美美」鄭浩均拿下暌違630天的一軍勝投，兄弟以12：2拿下2連勝，也讓悍將苦吞5連敗。

中信昨以11：3大勝悍將後，今派出暌違598天再度在一軍登板的鄭浩均先發，而悍將則派出同樣是本季初登板的左投陳仕朋應戰。只是原本是精彩的土投先發對決，卻因大雨攪局，不但比賽從下午5點05分延至6點15分才開賽，且兩位投手在開賽後仍不時被雨勢干擾。

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只是同為1997年出生的兩位土投先發內容大不同，陳仕朋用70球撐完兩局後，被敲出3支全壘打失8分退場，而鄭浩均則以69球投完5局僅被敲1安失1分，退場擁有多達11分的大幅領先優勢。

2023年是鄭浩均第1個中職完整賽季，共出賽21場拿下9勝5敗、防禦率3.02，並於年度頒獎典禮獲得新人王肯定。只是在該季季後，鄭浩均就因右手肘韌帶舊傷復發進行韌帶重建手術，也展開漫長復健路，直到本季經過6場二軍復健賽調整，才於今天重返一軍舞台，上次先發登板已是前年10月18日，而上次先發勝投更已是前年9月16日。

雖然天氣不美麗，但「美美」獲得隊友強大的火力支援，其中許基宏連3打席開轟，不但是他個人生涯首次單場3響砲、單季第10轟達成，連4打席開轟更追平中職紀錄，且單場就貢獻5分打點，而22歲的「小小可愛」張仁瑋2局上的本季第2轟，也很吸睛。

中信兄弟許基宏開轟。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟許基宏開轟。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟張仁瑋擊出全壘打。（記者陳逸寬攝）

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