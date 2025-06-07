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中職》台鋼中外野手「關鍵漏接」 樂天陣營認為應該接得到

2025/06/07 21:49

台鋼雄鷹高聖恩（左）出現「關鍵漏接」，讓對手形成三壘安打。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹高聖恩（左）出現「關鍵漏接」，讓對手形成三壘安打。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天桃園鷹猿戰出現戲劇性一幕，延長賽10局下樂天桃猿反攻，兩出局三壘有人陳晨威擊出中外野強勁飛球，眼見台鋼雄鷹中外野手高聖恩就要接到球，結果球彈出手套形成三壘安打，下一棒成晉擊出再見安打，最終樂天就以7：6氣走台鋼，豪取桃園主場9連勝。

假設高聖恩接到這一球，比賽就結束，台鋼贏得勝利，關鍵守備決勝負，今天賽後樂天總教練古久保健二坦言，感覺上高聖恩應該接得到球。陳晨威也說，「只差一拍，我以為接到了。」

成晉則以外野手的專業視角分析，「當時我在後面看，球數是沒有好球、3壞球，我看高聖恩第一時間判斷沒有很好，他可能想說陳晨威球數領先應該會先等一球，不會積極攻擊，結果高聖恩第一步的起步慢半拍，然後再去追球，然後剛好沒掌握到球。」

成晉面對台鋼後援投手張誠恩敲出生涯第2支再見安打建功，他說，陳晨威要擊出安打追平比分，才會輪到他這一棒攻勢，當時已經兩出局平手了，張誠恩直球很不錯，下一棒林立有跟他說攻擊策略和心態，既然兩出局平手了，心態可以輕鬆一點，很開心有對方投手有投到他設定高角度速球並擊出再見安打。

樂天桃猿陳晨威敲出三壘安打，帶有一分打點追平比分。（記者陳志曲攝）樂天桃猿陳晨威敲出三壘安打，帶有一分打點追平比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿成晉敲再見安打。（記者陳志曲攝）樂天桃猿成晉敲再見安打。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹吞敗。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹吞敗。（記者陳志曲攝）

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