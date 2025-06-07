印尼賽》台灣一哥周天成將強碰安童森爭冠 重演6年前決賽戲碼！

周天成。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列印尼羽球公開賽男單4強賽，大會第3種子的丹麥男單好手安童森（Anders Antonsen）今天逆轉擊敗大會頭號種子的中國一哥石宇奇，挺進男單決賽。安童森將碰上世界排名第7的台灣一哥周天成，兩人都將爭奪本季首冠，恰好重演2019年印尼賽決賽戲碼。

現年28歲、世界男單排名第3的安童森，今天4強賽首局以9比21輸掉，第2局以21比18拿下。關鍵的第3局，安童森先以20比14領先，並握有6個賽末點，雖然石宇奇連續挽救5個賽末點，安童森最後還是以21比19拿下第3局。這是繼今年1月的馬來西亞公開賽、5月中旬的泰國公開賽後，安童森再度挺進冠軍戰。

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安童森。（歐新社）

另一場男單4強賽，現年35歲的周天成今以21：16、23：21擊敗新科泰國球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），挺進男單決賽。周天成將在決賽強碰安童森。

周天成生涯與安童森交手12次，小天取得8勝4敗的對戰優勢。但雙方近4次對決，周天成只拿到1勝3敗的對戰成績，明天決賽將是今年兩人首度對決。

此外，2019年印尼賽冠軍戰，正好就是周天成對決安童森，小天當時以3局擊敗對手，奪得冠軍。

周天成。（美聯社）

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