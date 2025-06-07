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中職》奪勝賽後訪問充滿「美美風格」 鄭浩均想跟鋒哥這樣道歉

2025/06/07 22:43

中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者陳逸寬攝）中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕中信兄弟投手「美美」鄭浩均今天拿下暌違630天的一軍先發勝投，他的緊張心情從賽前就一路持續到奪勝賽後，儘管許久沒有接受賽後訪問，但回答依舊很有「美式」風格，除了用「原子彈大爆炸」來形容單場3響砲的隊友許基宏，也為了換球卻丟到對方休息室向「鋒總」陳金鋒致歉，「要跟鋒哥致歉一下，我本來控球就沒有很好了，請他見諒，當下我換球要丟給球僮，剛好丟到休息室的門口」

鄭浩均前一次在一軍登板已是2023年10月18日，更不用說上次先發勝投更已是前年9月16日，他賽後受訪時坦言，「在我投第一顆球，其實滿緊張，賽前一直到處請別人安慰，讓我不要那麼緊張，到處討抱抱。」只是上去之後他還是很亢奮，一上去就投得很用力，「第一個打者我就很興奮、很大力丟，然後連續兩個壞球之後，告訴自己要緩和下來。」

對於隊友的大力相挺，鄭浩均更是相當開心，「看到隊友一直打分數回來，我投起來也比較輕鬆。」他更用「原子彈」、「炸彈」去形容許基宏的爆炸性演出。

只是鄭浩均在4局下三振掉富邦打者高捷之後，他因為要換球卻不慎丟到富邦休息室門口，也讓「鋒總」陳金鋒相當不開心，不但向主審抗議，還將那顆球丟回場內。鄭浩均賽後表示要跟「鋒哥」致歉一下，但他也忍不住跟媒體分享自己無厘頭的想法，「如果鋒哥要衝上來跟我理論，我想跟他說，你知道我今天很開心嗎?」但他最後仍強調，造成對方困擾很不好意思。

富邦悍將總教練陳金鋒把球丟回場內。（記者陳逸寬攝）富邦悍將總教練陳金鋒把球丟回場內。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將總教練陳金鋒把球丟回場內。（記者陳逸寬攝）富邦悍將總教練陳金鋒把球丟回場內。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者陳逸寬攝）中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者陳逸寬攝）中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟許基宏單場三響砲，獲單場MVP。（記者陳逸寬攝）中信兄弟許基宏單場三響砲，獲單場MVP。（記者陳逸寬攝）

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