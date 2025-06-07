中職》火速衝向10轟的秘訣 許基宏笑說：「我也不知道，有吃飽睡好」

中信兄弟許基宏單場三響砲，獲得單場MVP。（記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕中信兄弟許基宏今天用生涯首次單場三響砲「歡迎」鄭浩均歸隊，也讓自己單季全壘打火速來到10轟，他賽後面對媒體對於手感發燙的提問則笑說：「我也不知道，有吃飽睡好。」還強調沒有特別做什麼，只是在做自己的功課。

許基宏以連續4打席開轟追平中職紀錄，他賽前表示其實不知道有這個紀錄，也不會刻意去想，能攻擊就盡力攻擊，「就一如往常，做我該做的事，只是運氣好，就乘著風而去。」由於今天是鄭浩均久違的一軍先發，許基宏也笑說，自己有跟「美美」說：「你回來，我用力打，剛好都有打到，就是慶祝我們美美回來，多給他一點火力支持。」

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只是最近不只他，其他隊打者的全壘打產量也都上升，許基宏被問及是否感到球是否有變化時，則表示：「打起來聽起來都差不多」。至於中信總教練平野惠一則對於球是否有「變彈」，表示不會多做評論，因為六隊的條件都一樣，環境附予怎樣的條件，就盡力去做。」

中信兄弟許基宏單場三響砲，獲得單場MVP。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟許基宏擊出全壘打。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟許基宏擊出全壘打。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟許基宏（中）單場三響砲，獲得單場MVP，賽後與先發投手鄭浩均（左）擁抱。（記者陳逸寬攝）

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