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法網》高芙首奪紅土大滿貫冠軍 3盤大逆轉球后莎巴蓮卡

2025/06/08 00:26

高芙。（路透）高芙。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年法國網球公開賽女單決戰，21歲的高芙（Coco Gauff）歷經3盤激戰，終以6：7（5：7）、6：2、6：4大逆轉白俄羅斯頭號種子、當今球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）， 美國第2種子首度贏得紅土大滿貫冠軍。

自2022年重返法網決戰的高芙，汲取3年前慘敗給波蘭「紅土女王」史薇泰克（Iga Swiatek）的教訓，如今面對來勢洶洶的莎巴蓮卡，頂住先丟首盤的沉重壓力，激戰2小時38分鐘後來居上勝出，成為2015年小威廉絲（Serena Williams）以來首位法網封后的美國人，也把雙姝對戰改寫為6勝5負。

這是2013年小威決戰俄國莎拉波娃（Maria Sharapova）以來，再度由Top2在巴黎羅蘭加洛斯會師女單壓軸。擅長防守反擊的高芙，重現2023年美國公開賽爭冠場景，再度3盤拉鋸氣走強敵莎芭蓮卡，笑擁職業生涯第2座大滿貫金盃，以及255萬歐元（約8830萬台幣）法網女單冠軍獎金。

球風剛猛的莎巴蓮卡，決賽接連破了高芙發球局，連下4局形成4：1；不過擅長防守的高芙，調整回穩雙破還以顏色，追成4：4平手。戰情吃緊時，雙方都受到現場風勢影響，2度互破纏鬥進入搶7，積極上網的莎巴蓮卡克服0：3落後，再從3：5強力反撲，一口氣連下4分先馳得盤。

高芙次盤重振旗鼓，趁著莎巴蓮卡非受迫失誤偏高，3度破發取得5：2， 順勢扳回一城。戰線拖入決勝盤，冷靜沉著的高芙乘勝追擊，第3局率先突破，關鍵分把握度也優於對手，第6、7局互破力保領先不失，第2個冠軍點鎖定勝利。

高芙。（美聯社）高芙。（美聯社）

莎巴蓮卡。（法新社）莎巴蓮卡。（法新社）

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