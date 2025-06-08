中職》3年前曾同披金鶯球衣 石萬金、波賽樂今首度同場較勁！

波賽樂和石萬金。（資料照合成圖）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿昨延長賽戰勝台鋼雄鷹，延續主場9連勝佳績。今天兩隊系列賽最終場，樂天推出波賽樂先發，台鋼則推石萬金，兩位洋投昔日曾是美職金鶯隊友，今在台灣首度同場先發。

波賽樂、石萬金，和味全龍隊龍聖，2022年都曾效力過金鶯隊體系，3人還都曾同年有大聯盟出賽紀錄，該年度出賽最多的是石萬金，出賽23場、105.1局，防禦率4.70，算是輪值成員之一。

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波賽樂該年原本效力效力海盜，後來遭讓渡並轉隊至金鶯，在金鶯僅有6場出賽。

有趣的是，波賽樂的這6場出賽中，就有兩場和石萬金同場。兩人首次同場是該年8月7日，石萬金先發對海盜5.1局失4分吞敗、波賽樂對上老東家，擔任最後一任投手，2.1局失1分，金鶯1:8大敗。該役，海盜隊還有個現任中職熟面孔，就是昨台鋼先發投手艾速特，該日他是海盜隊首任後援投手，投1局無失分。

石萬金和波賽樂在該年10月5日對藍鳥，再次同場出賽，先發的石萬金當時3.1局失1分、無關勝敗，波賽樂再次擔任最後一任投手，1.1局無失分，該役金鶯1:5輸球。

今年同時來台發展的石萬金和波賽樂，同時是球隊先發投手。石萬金戰績3勝3敗、防禦率3.25，而波賽樂狀況有些起伏，目前累積1勝4敗、防禦率5.84。

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