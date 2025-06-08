BCL》盧峻翔打2分鐘就傷退 領航猿仍輕取南韓KBL冠軍開紅盤

領航猿收下BCL首勝。（取自FIBA官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕PLG冠軍桃園領航猿今在杜拜舉行的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）正賽首戰，靠葛拉漢23分領軍，以89：73力退昌原LG獵隼，成功開出紅盤。

領航猿在資格賽拿下第2名，代表台灣前進會內賽，小組賽被分在C組，與衛冕軍黎巴嫩貝魯特體育以及南韓KBL新科冠軍昌原LG獵隼同組，此次正賽將9支晉級球隊分為3組，取前8名晉級複賽。

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領航猿一哥盧峻翔今開賽2分鐘就扭傷退場，猿隊克服開賽5：12的落後，靠葛拉漢輸出，在第二節開始前追到20：22。次節在伯朗領軍下，領航猿單節打出25：12攻勢反超，帶著45：34領先進入下半場。

領航猿前兩節團隊投籃命中率43.2%，伯朗拿下全隊最高16分，葛拉漢11分次之。

易籃後，領航猿本土成員也開始加入開火行列，陳昱瑞倒數4分52秒的後撤步三分彈助隊擴大至20分領先，領航猿帶著66：48的優勢進入決勝節，末節也沒有給對手太多機會，終場就以16分差收下首勝。

葛拉漢拿下全隊最高23分，伯朗挹注22分，布依德拿下12分，本土最佳為李家慷8分，陳昱瑞進帳7分。

盧峻翔上場1分55秒就退場。（取自FIBA官網）

領航猿李家慷。（取自FIBA官網）

伯朗。（取自FIBA官網）

領航猿收下BCL首勝，葛拉漢拿全隊最高23分。（取自FIBA官網）

布依德。（取自FIBA官網）

白曜誠。（取自FIBA官網）

關達祐。（取自FIBA官網）

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