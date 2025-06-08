中職》圖輯）許基宏火力全開！炸裂三響砲 連4打席開轟痛擊悍將

許基宏昨（7日）晚火力全開，前三打席連轟三發全壘打，締造單場三響砲紀錄！（記者陳逸寬攝；本報合成）

〔記者陳逸寬／台北報導〕中信兄弟「重砲手」許基宏昨（7日）晚火力全開，前三打席連轟三發全壘打，助球隊拉開比分，終場以12比2大勝悍將。這是他生涯首次單場三響砲，加上前天（6日）的一轟，跨場連4打席開轟，追平2017年曾陶鎔所創聯盟紀錄。

許基宏連4打席開轟，痛擊富邦悍將。（記者陳逸寬攝）

此役三轟後，許基宏本季全壘打數突破雙位數，緊追全壘打王魔鷹的13轟。即使在大雨中開打，他火力依然持續噴發，全力支援先發投手「美美」鄭浩均，助中信兄弟延續勝勢，也讓富邦悍將苦吞五連敗。

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即使在大雨中開打，許基宏的火力依然持續噴發！（記者陳逸寬攝）

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自由時報

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