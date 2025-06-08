法網》球王辛納今晚決戰艾卡拉茲 三巨頭接班人爭火槍手盃

球王辛納今晚決戰艾卡拉茲。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年法國網球公開賽男單決戰，台灣時間今晚約9點火熱登場，由同被譽為「三巨頭接班人」的義大利球王辛納（Jannik Sinner）、西班牙第2種子衛冕者艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）狹路相逢，爭奪象徵紅土大滿貫最高榮譽的火槍手盃

頭號種子辛納擅長硬地作戰，3座大滿貫冠軍來自2024年、2025年澳洲公開賽，以及去年美國公開賽，這是23歲的他職業生涯首闖巴黎羅蘭加洛斯壓軸，這兩週6連勝、1盤未失，包括4強直落3擊潰塞爾維亞38歲老將喬科維奇（Novak Djokovic），強大競爭力與企圖心展露無遺，冷靜專注的當今球王，更準備討回上月羅馬大師賽決戰失利之仇，「雙方都可能獲勝，我們都很年輕，也非常期待這場決戰，會盡力以最佳狀態去挑戰彼此。」

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至於22歲的艾卡拉茲，大滿貫4冠包括去年法網首度攻頂，如今連莊2連霸就差最後一步， 儘管對戰辛納7勝4負、目前4連勝都佔上風，他絲毫不敢輕敵，尤其熟悉的同梯對手近況甚佳，自去年8月美網迄今已狂飆大滿貫20連勝，「我們每次交手，都能把對方逼到極限，相信這次也不例外，就讓大家拭目以待。」

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