MLB》大谷連4場敲安得分領跑 山本6局9K無失分問天、道奇近7戰吞5敗

大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天客場再戰紅雀，「日本最強投」山本由伸繳出6局9K無失分的優質先發，無奈打線不給力，大谷翔平連續3場敲安跑回本場道奇唯一1分，紅雀靠著艾倫納多（Nolan Arenado）9下的再見安打，終場以2：1險勝，賞給衛冕軍2連敗，道奇近7戰苦吞5敗。

山本由伸今天和費德（Erick Fedde）上演激烈的投手戰，兩人都展現不俗的壓制力，山本主投6局被敲出4支安打無失分，飆出9次三振和3次保送，防禦率降至2.20，費德則是先發5.1局被敲4安無失分，投出4次保送和2次三振。

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紅雀在8局下率先突破道奇投手的封鎖，伯勒森（Alec Burleson）在2出局一二壘有人適時敲出投手丘前強襲滾地球，卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）接球後第一時間傳往一壘，但伯勒森跑出內野安打，在二壘的溫恩（Masyn Winn）一路狂奔至本壘得分，幫助紅雀先馳得點。

道奇在9局上也展開反攻，大谷翔平在1人出局後敲出內野安打，貝茲（Mookie Betts）也補上中外野安打，形成一三壘有人，大谷之後靠著紅雀終結者海爾斯利（Ryan Helsley）暴投跑回追平分，佛里曼（Freddie Freeman）和史密斯（Will Smith）接連被三振，無緣打回超前分。

紅雀不讓道奇有機可趁，戈爾曼（Nolan Gorman）9局下率先敲出長打，並靠著隊友的犧牲觸擊上到三壘，艾倫納多當英雄，敲出再見安打助隊氣走道奇，收下2連勝。

大谷翔平此役4打數1安打，連續4場有安打，另有1次保送，並跑回1分，目前以66得分穩居大聯盟第一，打擊率為0.294，OPS為1.023。

山本由伸。（路透）

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