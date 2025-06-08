晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷連4場敲安得分領跑 山本6局9K無失分問天、道奇近7戰吞5敗

2025/06/08 07:51

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天客場再戰紅雀，「日本最強投」山本由伸繳出6局9K無失分的優質先發，無奈打線不給力，大谷翔平連續3場敲安跑回本場道奇唯一1分，紅雀靠著艾倫納多（Nolan Arenado）9下的再見安打，終場以2：1險勝，賞給衛冕軍2連敗，道奇近7戰苦吞5敗。

山本由伸今天和費德（Erick Fedde）上演激烈的投手戰，兩人都展現不俗的壓制力，山本主投6局被敲出4支安打無失分，飆出9次三振和3次保送，防禦率降至2.20，費德則是先發5.1局被敲4安無失分，投出4次保送和2次三振。

紅雀在8局下率先突破道奇投手的封鎖，伯勒森（Alec Burleson）在2出局一二壘有人適時敲出投手丘前強襲滾地球，卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）接球後第一時間傳往一壘，但伯勒森跑出內野安打，在二壘的溫恩（Masyn Winn）一路狂奔至本壘得分，幫助紅雀先馳得點。

道奇在9局上也展開反攻，大谷翔平在1人出局後敲出內野安打，貝茲（Mookie Betts）也補上中外野安打，形成一三壘有人，大谷之後靠著紅雀終結者海爾斯利（Ryan Helsley）暴投跑回追平分，佛里曼（Freddie Freeman）和史密斯（Will Smith）接連被三振，無緣打回超前分。

紅雀不讓道奇有機可趁，戈爾曼（Nolan Gorman）9局下率先敲出長打，並靠著隊友的犧牲觸擊上到三壘，艾倫納多當英雄，敲出再見安打助隊氣走道奇，收下2連勝。

大谷翔平此役4打數1安打，連續4場有安打，另有1次保送，並跑回1分，目前以66得分穩居大聯盟第一，打擊率為0.294，OPS為1.023。

山本由伸。（路透）山本由伸。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中