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MLB》道奇先發輪值好慘！明星右投再度倒下 投手群傷兵多達14人

2025/06/08 08:11

岡索林。（資料照，美聯社）岡索林。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇先發輪值再度面臨傷勢打擊，今日明星右投岡索林（Tony Gonsolin）因為右手肘不適，被放進15天傷病名單。

31歲的岡索林在2022年單季豪取16勝並入選明星賽，2023年8月他動了手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），去年沒在大聯盟亮相，今年季前他遭遇背部緊繃，在傷兵名單開季，直到美國時間4月30日才迎來本季初登板。

岡索林本季已出賽7場，成績3勝2敗、防禦率5.00，合計36局投球挨9轟，失掉21分（20責失），投出38次三振、18次保送，每局被上壘率為1.42。

如今岡索林再度脫離戰線，加上史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希都在傷兵名單，道奇先發輪值拉警報。

此外，目前在傷兵名單的道奇投手，還有賈西亞（Luis Garcia）、葛拉特羅（Brusdar Graterol）、葛洛佛（Michael Grove）、亨利奎茲（Edgardo Henriquez）、菲利浦斯（Evan Phillips）、赫特（Kyle Hurt）、萊恩（River Ryan）、斯漢（Emmet Sheehan）、史東（Gavin Stone）和崔南（Blake Treinen），投手群傷兵多達14人。

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