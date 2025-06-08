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MLB》小熊「兄弟」同心開轟伏虎 鈴木誠也、PCA互別苗頭

2025/06/08 09:10

鈴木誠也與阿姆斯壯。（法新社）鈴木誠也與阿姆斯壯。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天上演5轟煙火秀，鈴木誠也單場雙響砲貢獻2分打點，布許（Michael Busch）、「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）和蕭（Matt Shaw）等人也接力開轟，助隊以6：1擊敗老虎。鈴木誠也賽後透露他把阿姆斯壯看作是自己的弟弟，兩人的競爭也成為比賽的動力之一。

現年30歲的鈴木誠也今天4打數2支安打都是全壘打，首局就敲出左外野陽春砲，8局上再敲出一發，本季共累積16轟，在陣中僅次於阿姆斯壯的17轟，而鈴木誠也的55分打點則是領先阿姆斯壯的54分打點，兩人的良性競爭激起好的化學效應。

「彼得做什麼都像個小孩子，」鈴木誠也表示，自己把23歲的阿姆斯壯當作是自己的弟弟，他說他是球隊的全壘打王，自己就說，除非今天他能夠敲出2發，不然自己就要追上了，克勞阿姆斯壯也回嗆：「我說，只要他開轟，我就也要打！」

當被問到鈴木把他們的關係形容成兄弟關係時，阿姆斯壯聽了忍不住翻了個白眼，不過他也樂在其中，他表示：「我會在稍微領先的時候逗他一下，除了幫助球隊贏球外，還有這樣的小競爭作為動力，那也很棒、很好玩，這些輕鬆的互動對我來說很有幫助，鈴木總是能讓我展現這一面。」

鈴木誠也與阿姆斯壯。（法新社）鈴木誠也與阿姆斯壯。（法新社）

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