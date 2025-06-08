全國少年盃跆拳道錦標賽 嘉義縣陳泳旭、林靖紋奪金

嘉義縣祥和國小學生陳泳旭（左）奪得男子組68公斤級金牌，水上國小學生林靖紋（右）奪得女子29公斤級金牌。（民眾提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕本月5日至8日在新竹市立體育館進行的第三十二屆全國少年跆拳道錦標賽，有來自超過600名跆拳道選手參賽，嘉義縣祥和國小學生陳泳旭奪得男子組68公斤級金牌，水上國小學生林靖紋在女子29公斤量級奪金，表現優異。

全國少年跆拳道錦標賽歷史悠久，今年賽事由中華民國跆拳道協會與新竹市政府主辦，新竹市體育會跆拳道委員會承辦，嘉義縣體育會跆拳道委員會帶領選手參賽。

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鈞傑跆拳道訓練中心由總教練陳世凱、教練林宜青等教練團隊進行培訓，祥和國小三位選手均挺進複賽，陳泳旭在男子組68公斤級獲金牌，王仕翰在男子組53公斤級獲第七名，侯詠恩在男子組34公斤級挺進16強 。

陳世凱說，跆拳道不只是競技，更教會孩子如何面對壓力、堅持到底，選手優異表現要感謝家長、祥和國小及永慶高中師長、贊助者與教練；跆拳道訓練中心培養孩子的武德、技術與品格，結合紀律訓練與心理引導，讓孩子們在運動中建立自信，面對挑戰。

水上國小六年級學生林靖紋在女子29公斤量級奪金，水上鄉長林緗亭說，在虎藝跆拳道運動中心陳志傑教練指導下，林靖紋首度上陣就奪得冠軍，「名師出高徒，虎藝創佳績」，靖紋的堅持與教練的用心，共同寫下龍德希望、水上之光。

鈞傑跆拳道訓練中心帶領選手獲得好成績。（民眾提供）

林靖紋由虎藝跆拳道運動中心培訓獲得好成績。（民眾提供）

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