MLB》挑戰四割男好難！法官在打擊大戰熄火吞3K 紅襪狂掃14安力克洋基

洋基「法官」賈吉。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天在打擊大混戰技壓洋基，全場狂掃14安，岡薩雷茲（Romy Gonzalez）敲出本季首轟，繳出3安猛打賞，貢獻2分打點，差一點締造完全打擊，「故事哥」史托瑞（Trevor Story）也有3安猛打演出，灌進5分打點，紅襪終場就以10：7擊敗洋基，在3連戰中扳回一城。

洋基34歲先發左投亞柏格（Ryan Yarbrough）2局上遭遇亂流，被紅襪大物新秀坎貝爾（Kristian Campbell）敲出帶有1分打點的右外野滾地安打，助隊先馳得點。洋基未讓紅襪開心太久，強打捕手威爾斯（Austin Wells）敲出右外野3分砲，本季第10轟出爐，洋基以3：1超前。

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紅襪第3局也馬上展開反擊，單局5安灌進5分大局反超，4局上再靠著岡薩雷茲的左外野2分砲擴大領先優勢，本季首轟開胡，紅襪取得8：3的大幅領先。岡薩雷茲表現亮眼，單場只差一支三壘安打就達成完全打擊。亞柏格僅投4局被敲9安狂失8分，另有3次三振和2次保送，防禦率漲至4.17。

洋基4局下再度突破王牌左投克羅切（Garrett Crochet）的封鎖，威爾斯長打打回第4分，雷耶斯（Pablo Reyes）在得點圈有人時建功，送回第5分。克羅切今天先發6局失5分，另有9次三振和1次保送，防禦率為2.35。

洋基8局下攻勢再起，拉梅修（ DJ LeMahieu ）在二三壘有人擊出清壘安打，一舉掃回2分，助隊追到7：8一分落後，但紅襪的反擊也來得相當快，「故事哥」史托瑞滿壘敲出適時安打，打回2分保險分，此役他繳出3安猛打賞，灌進5分打點。

37歲明星終結者查普曼（Aroldis Chapman）9局下狂飆火球順利關門，最快球速達102.1英里（約164.2公里），收下本季第10場救援成功，紅襪終場以10：7擊敗洋基，克羅切收下本季第6勝，亞柏格苦吞本季首敗。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數繳白卷，還吞下3次三振，打擊率降至0.390，OPS為1.234。

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