台琉杯國際帆船賽今天登場 35艘帆船基隆嶼繞島賽一拚高下

「2025年台琉杯國際帆船賽」今天（8日）上午在眾人目光中登場，31艘帆船參賽，8國船隊好手揚帆出發，希望首日的基隆嶼繞島賽爭取佳績，（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕「2025年台琉國際帆船賽」今天（8日）上午在眾人目光中登場，35艘帆船參賽，8國船隊好手揚帆出發，希望首日的基隆嶼繞島賽爭取佳績，為明天（9日）登場的越洋帆船賽拚個好彩頭。

基隆市政府指出，今天登場的基隆嶼繞島賽，明天（9日）從台灣基隆出發到日本宮古島越洋賽，6月12日賽事則在日本宮古島海域。基隆市副市長邱佩琳與遠道而來的日本沖繩縣宮古島市市長嘉數登共同主持開幕，基隆嶼繞島賽正式登場。

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邱佩琳表示，基隆市與宮古島市透過台琉杯國際帆船賽締造出友誼，進一步雙方才締結姊妹市；從台灣基隆出發，接著舉辦越洋帆船賽，終點在日本宮古島舉辦賽事，展現雙方深厚友誼；嘉數登說，當初就是透過舉辦帆船賽而牽線，才能讓基隆、宮古島市締結姊妹市，更當重視帆船賽，讓賽事有更多人知道，並且來參與。

由嘉數登親自率領宮古島市訪問團一行7人昨天（7日）來台訪問，基隆市政府昨晚接待來自宮古島市的訪問團，雙方並共同參與「2025基隆潮境海灣節－帆船月系列活動」；基隆市長謝國樑代表基隆市府熱情接待，展現歷久彌新的姊妹市情誼。

謝國樑表示，非常歡迎宮古島市訪問團，基隆市與宮古島市自帆船賽起結下緣分，進而締結為姊妹市，雙方在體育、觀光與文化等多元領域交流密切。他期盼賽事圓滿順利，讓各國選手皆能展現最佳實力，並盼未來持續深化合作，共創更多城市外交新契機。

「2025年台琉杯國際帆船賽」今天（8日）上午在眾人目光中登場，基隆市副市長邱佩琳（右）與日本沖繩縣宮古島市長嘉數登（左）共同主持。（記者俞肇福攝）

「2025年台琉國際帆船賽」今天（8日）上午在眾人目光中登場，31艘帆船參賽，來自8國船隊揚帆出發，有的民眾很開心拍照，也有人略感遺憾地說，可惜太陽公公不給力。（記者俞肇福攝）

日本沖繩縣宮古島市嘉數登（右）親自率團一行7人昨天來台訪問，基隆市長謝國樑（圖左）代表基隆市府熱情接待，感謝姊妹市的市長率團來訪。圖為日方準備當地特產。（圖為基隆市政府提供）

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