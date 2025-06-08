冠軍球員拚上彰女！彰安國中曲棍球5人達標 再續3年同窗情

巾幗不讓鬚眉！彰安國中女子曲棍球隊員，方馨萱（左起）、林恩竹、黄靖惟、陳芊涵、劉昕如、蘇芃羽，球場、會考考場都交出亮麗成績，5人達到錄取彰女門檻、1人被網羅到台中中港高中繼續打球。（圖學校提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕一起挺進彰化女中、再續3年同窗緣！今年國中教育會考成績已揭曉，曾拿下中正盃曲棍球比賽國中女子組全國冠軍的彰安國中體育班，6位女隊員中有5人達到彰女錄取門檻，其中3人考出超過40級分的頂尖成績，另有1人則朝體育專長發展，被台中中港高中網羅，高中後將持續打球，展現文武雙全的實力，傳為校園美談。

這支冠軍球隊的成員均來自平和國小，國小同窗6年、國中同班3年，至今已在同一所學校共度9年時光，接下來，還有5人將因選擇就讀彰化女中而再續3年同學情誼。

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陳芊涵表示，曲棍球一直是自己最大的運動興趣，雖然平時訓練辛苦，課後與假日也需頻繁集訓，但也因此磨練出課堂專注與有效運用時間的能力，尤其深刻感受到運動在紓壓及提升學習效能方面的助益。

教務主任林清煌表示，本屆國三無論是體育班、藝才班或普通班的學生皆有亮眼表現，體育班主要招收曲棍球、籃球與田徑專長學生，其中曲棍球女隊員全由平和國小直升，經過3年銜接訓練，不僅球技精湛，還連續2年奪得全國中正盃冠軍。難能可貴的是，幾位主力球員在學業表現上同樣出色，其中黃靖惟考出41級分（5A6+）、陳芊涵41級分（5A6+）、劉昕如40級分（5A5+），另有兩位隊員也達5A以上，優異成績讓導師張信忠十分欣慰。

張信忠表示，學生彼此之間互相砥礪，課堂上專心聽講，求勝企圖心強烈。其中黃靖惟完全未參加校外補習，在體育班緊湊訓練與比賽之餘仍能兼顧課業，驗證會打球的小孩書可以唸得更好。

除了曲棍球隊，體育班籃球隊的曾勤恩與田徑隊的姚鈞崴也分別考出5A的好成績。

校方指出，今年體育班、美術班、舞蹈班共有近20位學生達到去年彰中、彰女的錄取標準，證明有才藝更會讀書。普通班也有不少未補習的學生表現優異，其中陳萱蓉考出5A9，差一級分即滿級；302班曾羽萱考出5A8+。整體而言，達到去年彰中、彰女錄取門檻的學生約有50人，顯見學校近年在教師專業、課程創新、學習輔導等方面的努力，已逐漸展現具體成果。

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